Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в статье, опубликованной в "РГ", что ради спасения человеческих жизней в период эпидемий можно ограничивать базовые свободы граждан.

"Конечно же, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно. Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно", — написал Медведев.

Он отметил, что Россия выдерживает этот баланс: вакцинация стала обязательной не для всех, а для определенных категорий россиян. Но введение всеобщей вакцинации еще обсуждается экспертами.

"С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом <...> Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права", — объяснил экс-президент.