Кредиты под 1% в Татарстане: кому положены и на какую сумму займа можно претендовать

Объявление нерабочей недели и введение QR-кодов больно ударили по представителям бизнеса в Татарстане. Учитывая сложную ситуацию с распространением коронавируса в республике и введением новых ограничений, предприниматели Татарстана смогут воспользоваться прежними и подать заявки на новые федеральные и республиканские меры поддержки в условиях пандемии. Чем в республике намерены помогать представителям бизнеса рассказал первый замминистра экономики РТ – директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

В числе прочего он анонсировал займы для бизнеса под 1% и продление действия популярной федеральной программы ФОТ 3.0. Для разработки действенных мер поддержки бизнеса в период действия ограничений, в Минэкономики РТ изучают обратную связь – работает горячая линия, проводятся опросы, анализируются обращения бизнес-сообщества.

В общей сложности за время пандемии принято более 540 обращений от представителей бизнеса, из них 70% – от представителей сферы торговли, половина которых работает в торговых центрах. Из них 47% отмечают падение выручки, четверть – падение посещаемости ТРЦ.

Наиболее востребованными у бизнес-сообщества мерами поддержки являются финансовые инструменты: льготные кредиты, микрозаймы, безвозмездные субсидии. На втором месте – реструктуризация кредитов.

Фото: gidfinance.ru

«Центробанк России 22 октября выпустил рекомендации для кредитных и микрофинансовых организаций в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, а также самозанятым. Рекомендовано проводить реструктуризацию ранее выданных кредитов, в том числе тех, по которым ранее реструктуризация уже проводилась, и не начислять заемщикам неустойки, пени, штрафы. Эту работу мы уже проводим», – рассказал Рустем Сибгатуллин.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА ЗАРПЛАТУ СОТРУДНИКАМ

На федеральном уровне предусмотрены новые антикризисные меры поддержки. Сейчас они представляют собой продление федеральной программы ФОТ 3.0, которая направлена на помощь с кассовым разрывом и необходимостью вносить неотменяемые платежи вроде аренды, налогов. Кроме того, предусмотрены гранты для поддержки предпринимателей, которым нужно выплачивать зарплату в период ограничений.

По программе ФОТ 3.0 в Минэкономики РТ поступает много вопросов от предпринимателей. В рамках нее выдаются кредиты под 3% под любые обоснованные цели бизнеса при сохранении 90% штата. Размер кредита рассчитывается исходя из одного МРОТ на каждого работника, помноженного на 12 месяцев.

Предприниматели получали их весной на 12 месяцев, и так как по условиям программы дается отсрочка платежа на 6 месяцев, в сентябре-октябре наступил срок первых выплат. Представители бизнеса просили продлить срок уплаты по этим кредитам, и Правительство РФ подготовило предложения по внесению изменений в условия программы, по которым отсрочка по уплате кредитов будет предоставлена еще на 6 месяцев, то есть общий срок кредитования увеличится до полутора лет.

Помимо отсрочки планируется продление действия программы и расширение списка отраслей. К 11 предусмотренным программой отраслям добавятся еще 6: стоматология, химчистка, парикмахерские услуги и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт компьютеров, услуги по уходу за детьми. Кроме того, программой смогут воспользоваться предприятия, которые были созданы с 1 июля 2020 года. Прием заявок будет проходить с 1 ноября до 31 декабря, в программе участвуют 36 банков России, в том числе 17 из Татарстана.

Другая программа предполагает гранты в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного работника. Он выдается представителям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным некоммерческим организациям из числа пострадавших от пандемии отраслей для выплаты зарплат сотрудникам. В программе могут участвовать предприятия из 21 сферы, в том числе общепита, грузовых и пассажирских перевозок, спорта, дополнительного образования, кинотеатры и другие. Заявки принимаются в электронной форме в системе Федеральной налоговой службы с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты будут осуществляться автоматически с 15 ноября по 31 декабря.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ПОД 1% ГОДОВЫХ

В республике подготовлены свои программы поддержки. В Татарстане планируется дополнительно поддержать не охваченные федеральными мерами категории бизнеса, которые пострадали от ограничений в связи с коронавирусом.

«В основном это торговля, по которой мы и фиксируем большинство обращений», – рассказал первый замминистра экономики РТ.

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Микрозаем под 1% годовых предоставляется Фондом поддержки предпринимательства РТ, подведомственным министерству, на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей на любые обоснованные заемщиком цели сроком до 2 лет при условии сохранения 90% рабочих мест.

При этом предусмотрена отсрочка по уплате кредита на 6 месяцев и поручительство гарантийного фонда РТ до 50%. Прием заявок на получение микрозайма стартует 1 ноября и завершится 31 декабря, дальнейшие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме того, в этом году Министерством экономики РТ продолжена программа субсидирования затрат на услуги и сервисы по доставке еды. Она востребована у заведений общепита и в следующем году будет продлена, причем в субсидии будет включен период расходов при действии ограничений в этом году.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ

С 11 октября продолжается прием заявок по программе субсидирования самозанятым расходов на их бизнес-планы на сумму до 200 тыс. рублей.

«По вопросу предоставления, снижения или отсрочки арендных платежей есть большой запрос со стороны бизнес-сообщества – 48% обращений. На республиканском уровне соответствующее решение принято, – сообщил Рустем Сибгатуллин. – Будет предоставлена отсрочка по уплате за аренду госимущества. В настоящее время условия программы находятся в разработке».

В целом в 2021 году в республике на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 1,2 миллиарда рублей, а с учетом имеющейся капитализации институтов развития – 3 миллиарда 550 миллионов рублей.

Всем субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе самозанятым, доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки, микрозаймы, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, участие в выставках-ярмарках, ведение бухгалтерии и так далее.