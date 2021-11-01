Следователи СК начали проводить проверку после падения троих мужчин в яму с кипятком в лицее города Новосибирска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Все трое получили тяжелые ожоги, все госпитализированы и сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации местного ожогового центра.

В генерирующей компании на запрос ТАСС ответили, что в кипятке оказались два сотрудника компании и слесарь лицея. Они проводили обследование теплового узла в школе, и пол в подвале в какой-то момент провалился.