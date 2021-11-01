На Землю обрушилась мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце: чем это грозит россиянам

Магнитная буря обрушилась на Землю днем в воскресенье, 31 октября 2021 года. Причина - вспышка на солнце, которая произошла в минувший четверг. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

По данным ученых, магнитная буря началась около 15.00 по московскому времени. Сильно переживать не стоит, буря закончится днем в понедельник, 1 ноября.

Отметим, что магнитная буря может вызывать ложные срабатывания защиты энергетических систем, перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.