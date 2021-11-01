Эпидемиолог назвал сроки начала снижения заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато, а затем пойти на спад уже совсем скоро - к началу-середине декабря 2021 года. Правда это произойдет только, если россияне будут соблюдать ограничения и вакцинироваться. Об этом URA.RU сообщил врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.

"Сроки зависят от темпов вакцинации. В последнюю неделю темпы возросли, можно ожидать, что мы достигнем плато, а в последующем снижение через месяц-полтора. Если темпы вакцинации будут ослаблены и люди не будут соблюдать меры профилактики, то прогнозы окажутся несостоятельными", — рассказал Александр Выгоняйлов.

По его словам, заболеваемость пойдет на спад после того, как 80% населения вакцинируются от коронавируса.