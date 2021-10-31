Стало известно, когда жители дома в Набережных Челнах, где прогремел взрыв, вернутся в свои квартиры

Сотрудники Исполкома Набережных Челнов провели очередную встречу с жителями дома 48/20, где в понедельник, 25 октября 2021 года прогремел взрыв. И.о. руководителя Исполнительного комитета города Илья Зуев отметил, что совместно с «Татинвестгражданпроектом» проведено инструментально-техническое обследование трех подъездов.

Все 15 квартир 10 подъезда уже заселены – жизни и здоровью людей ничего не угрожает. В 12 подъезде данного дома в настоящее время проводится дополнительное инструментальное и технические обследования для установления безопасности. По части квартир положительное заключение уже имеется, по другим – результаты станут известны в ближайший понедельник, 1 ноября.

В выходные жители данного подъезда не будут заселены в свои квартиры, а продолжат проживать в гостинице, которая оплачивается за счет Исполкома. В понедельник также здесь будет работать дополнительная техническая лаборатория, которая проверит работу газоснабжения. Лишь после проведения всех проверок будет организовано переселение жителей 12 подъезда.

Напомним, что сейчас многие пострадавшие жители дома 48/20 проживают в гостинице, жалоб и претензий по этому вопросу у жителей нет.

Один из острых вопросов жителей 11 подъезда – оценка имущества. Сейчас личные вещи владельцев квартир вывозятся за счет Исполкома на хранение. Имущество описано вместе с работниками управляющей компании и представителями администрации Автозаводского района, чтобы в последующем жители могли получить компенсацию.

"Ваше имущество будет оцениваться ООО «Независимая оценка», все акты фиксации будут производиться только в вашем присутствии, – сообщил он. – Когда заключение будет готово, мы будем его рассматривать вместе с вами. Все моменты обработаем. Мэром города Наилем Магдеевым поставлена задача – сделать максимум для восстановления имущества горожан".

В случае обнаружения дополнительных изъянов в квартирах Илья Зуев рекомендовал обращаться в УК, которые на связи с жителями. Меры финансовой поддержки пострадавшим будут оказаны поэтапно: сначала республиканские, после – городские. И.о. начальника управления социальной защиты Рауля Якупова озвучила перечень документов, необходимых для оформления единовременной материальной помощи согласно постановления Кабинета Министров РТ.

Она сообщила, что денежные средства будут выплачиваться по нескольким категориям: тем, кому был причинен вред здоровью (тяжкий, средний, легкий); тем, кто утратил имущество полностью или частично. Дополнительную или уточняющую информацию можно будет получить по телефонам: 53-60-26; 53-60-32. Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев после происшествия. Для пострадавших будет выделен отдельный кабинет в управлении, чтобы оперативно оформить необходимые документы.