Сюжет совпадает, а вот игры отличаются: По мотивам сериала Игра в кальмара сняли порнофильм

Тайваньская порностудия сняла собственный фильм по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», сообщает Gazeta.ru. В попавших в сеть кадрах из фильма можно увидеть, что смертельные игры из оригинальной версии в тайваньской картине превратились в эротические. Так, в игре «Тише едешь, дальше будешь» проигравшим девушкам приходится заниматься любовью с охранниками.

«Игра в кальмара» — сериал, который вышел в онлайн-кинотеатре Netflix 17 сентября 2021 года. По сюжету, люди, накопившие большие долги, должны пройти игру на выживание — победитель получит денежный приз. Участники проходят версии популярных в Южной Корее детских игр, проигравших убивают