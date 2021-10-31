Пропавшего пятилетнего ребенка нашли мертвым в реке

Пятилетнего ребенка, пропавшего в субботу, 30 октября 2021 года, в Красноярском районе Астраханской области обнаружили мертвым в реке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

"31 октября 2021 года в реке Караульной в селе Барановке Красноярского района Астраханской области обнаружено тело ребенка, который пропал накануне", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятилетняя девочка пропала 30 октября. Она находилась у родственников в селе Барановка. Дом расположен в 100 метрах от реки. Ребенка искали полицейские, волонтеры и селяне. В итоге тело девочки обнаружили в реке. По данным следсвенного комитета, предварительная причина смерти девочки - утопление.