Ночью в Казани на улице Глушко произошла массовая драка: что известно об инциденте

Минувшей ночью в Казани на улице Глушко произошла массовая драка. Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как несколько мужчин устроили потасовку прямо посреди дороги. Одному из мужчин ударили по голове, тот упал, а остальные продолжили его избивать. Затем мужчины скрылись.

"На место происшествия приехали полицейские. Они задержали двоих участников конфликта и доставили их в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются", – приводит слова полицейских ИА "Татар-информ".

По данным агентства, причиной драки стала громкая музыка. К мужчине, который громко слушал песни в авто, подошла женщина, сделала замечание и попросила убавить звук. Водитель в грубой форме отказал ей. Тогда женщина позвонила сыну и рассказала о произошедшем. Молодой человек приехал с друзьями, чтобы наказать обидчика матери. После этого произошла драка.