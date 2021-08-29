Вратарь команды «Красная звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался после столкновения с другим игроком. Об этом сообщила Калининградская областная федерация футбола.

Во время тренировочной игры с калининградской командой «Балтика» Шишмарев столкнулся с одним из футболистов. В результате он получил тяжелую травму.

«Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами „Балтики“, не помогла. Прибывшая бригада „скорой“ в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось», — рассказала федерация футбола региона.

Калининградская областная администрация футбола выразила соболезнования родным погибшего. Она пообещала оплатить расходы на похороны.