Вчера в жилом массиве Сухая река в Казани загорелся частный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РТ.

Сообщение о возгорании по адресу улица Песочная, 66 поступило в 18:55. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь потушили спустя полчаса. Тогда же спасатели обнаружили внутри дома два тела, предположительно, мужчины и женщины. Окончательно потушить пожар удалось к 19:35.

Кроме дома сгорели надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2107. Обстоятельства гибели людей и причины пожара выясняются.



Ранее мы писали, что 15-летнему мальчику из Казани, упавшему в каньон в Абхазии, восстановили челюсть в ДРКБ.