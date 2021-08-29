В один из детских садов в Татарстане хотят ввести на экспериментальной основе изучение китайского языка. Курсы планируется внедрить в садике Нижнекамска, и пока проект еще находится в проработке.

Как сообщила пресс-служба руководства города Нижнекамска, с нового учебного года воспитанники детского сада № 95, возможно, начнут изучать китайский язык.

В республике сегодня особым спросом пользуется полилингвальное образование, и дошкольные учреждения не хотят оставаться в стороне от общих тенденций. Активно внедряются русский, татарский и английский. А теперь очередь за расширением количества изучаемых языков.