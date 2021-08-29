1 сентября, День знаний, в России пройдет в очном формате, традиционно, и 17 миллионов школьников пойдут учиться, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Но, по его словам, в школах в новом учебном году будут усилены меры, которые помогут предотвратить распространение коронавирусной инфекции и сохранить здоровье учителей и учащихся, пишет ТАСС. Кравцов также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.

"Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит", - заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.

Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.