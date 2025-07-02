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Минсельхозпрод сообщает о хорошем состоянии посевов в июне

Минсельхозпрод Татарстана: прохладное лето с до...

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Летняя погода в Татарстане способствует хорошему росту зерновых. В регионе нет изнуряющей жары, а в почве достаточно влаги — об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В ведомстве отметили, что в июне по всей республике прошли обильные дожди — в среднем выпало 76 мм осадков, что составляет 127% от нормы за многие годы. Влажности в почве хватает для нормального развития культур. Однако такие условия одновременно способствуют и распространению болезней с вредителями. Сейчас аграрии активно работают над защитой посевов и формированием урожая.

В этом году сельхозпроизводителям предстоит заготовить порядка 3,3 млн тонн сенажа, 3,7 млн тонн силоса и 330 тыс. тонн сена. На данный момент в Татарстане уже скосили 258 тыс. гектаров многолетних трав — это 84% от плана. Заготовлено свыше 1,4 млн тонн сенажа и 139 тыс. тонн сена.

Источник: Татар-информ

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