Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной, который служил в полиции в звании сержанта, ушел из правоохранительных органов в 2011 году. Именно тогда, утверждает URA.ru, была убита в Нягани 12-летняя девочка.

"Бережной уволился с должности помощника участкового в Нягани спустя 5 дней после того, как в городе нашли тело 12-летней девочки. И дело до сих пор не раскрыто", – сообщает URA.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сейчас бывшего спецназовца и полицейского 40-летнего Виталия Бережного проверяют на причастность к убийствам детей в ХМАО и Тюмени.

В последнее время Бережной работал на мебельной фабрике. Как рассказывали его коллеги, последние месяцы мужчина стал дерзить и вести себя странно. Он казался слишком спокойным и уверенным в себе, словно что-то "дало ему адреналин".

Настя пропала в конце июня, а 19 августа ее тело в пакете нашли в кустах. Вышли на след Бережного. Накануне суд арестовал его на 2 месяца. Он дал признательные показания.