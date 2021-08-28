Лето в Казани было засушливым, но и сентябрь еще удивит жителей столицы Татарстана. Об этом ИА "Татар-Информ" рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

"Сентябрь ожидается сухим и теплым, что очень плохо для сельского хозяйства, для озимых. Думаю, что температура в сентябре будет выше нормы, а осадки — ниже нормы. Получается, что засуха продлится еще месяц", — отметил специалист.

Ранее подобные прогнозы дали и синоптики Гидрометцентра РФ, заявив, что Татарстан будет купаться в тепле и ясной погоде на протяжении всего начала осени.