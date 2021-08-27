Российский министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов совместно заложили сегодня в Казани памятный камень в знак начала строительства крупного военного госпиталя. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Госпиталь Минобороны в Казани будет высокотехнологичным медицинским учреждением, в котором современную помощь по новым стандартам смогут получать военные, члены их семей, ветераны и гражданское население.

Предполагается, что оснащен госпиталь будет по последнему слову: лучшее оборудование, лучшие препараты, все это даст возможность проводить на базе госпиталя процедуры и операции любой сложности.

Медучреждение планируется интегрировать в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) Службы медицины катастроф, таким образом медики смогут оказывать экстренную помощь пострадавшим в авариях или катастрофах.

Первый этап работ по строительству госпиталя завершат в 2022 году. Госпиталь будет состояться их трех основных корпусов, КПП и вспомогательных корпусов.

В лечебно-диагностическом корпусе разместят приемное отделение, поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами, палатный блок на 120 коек, операционный блок с реанимацией. Инфекционное отделение развернут на 30 мест с отдельными входами, как того требуют современные стандарты.