Накануне ночью житель Казани зашел в подъезд дома по улице Авзаловой и, вооружившись ножом, совершил нападение на свою бывшую сожительницу и ее нынешнего ухожора.

Как сообщается, ранее он уже неоднократно угрожал женщине местью и расправой. Время "мести" настало 26 августа, когда мужчина преднамеренно пришел в подъезд своей бывшей сожительницы и напал с ножом на девушку и ее знакомого, которого злоумышленник ранил ножом прямо в голову.

В ходе дальнейшей драки ранения получили оба мужчины. Каждый из них госпитализирован.

При этом причастность к нападению преступник не признает.