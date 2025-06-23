Эффектное гранд-лобби с консьерж-сервисом, лаунж-зоны с мягкой мебелью, арт-объекты, фонтан, амфитеатр во дворе, — «Ак Барс Дом» презентовал новый дом в своем известном жилом комплексе «Мой Ритм».

Лидер среди застройщиков Татарстана по объёму ввода жилья объявил о старте продаж квартир. Презентация прошла ярко и нестандартно: радиошоу, выступления столичных артистов, трюки на BMX под живые барабаны и битовый рэп. Всё говорило о том, что «Мой Ритм» — современный и динамичный проект. И не только для Казани: жилой комплекс уже заслужил признание экспертов на федеральном уровне, став лучшим в России в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» Всероссийского конкурса ТОП ЖК 2025 от ЕРЗ РФ.

Особый ритм и архитектурная пластика

Архитектура нового дома продолжает идею ритма и движения. Переменная высотность — от 9 до 23 этажей — создает выразительную композицию и позволяет пропускать во внутреннее пространство двора больше воздуха и солнечного света, делая его более свободным.

Фасады выполнены из натуральных материалов в природных оттенках. Строгая геометрия сочетается с мягкими округлыми формами. Благодаря многослойности фасадов дом приобретает особый ритм и архитектурную пластику.

— Архитектура — это про атмосферу и настроение. Мы не просто уходим от плотной застройки и создаем ощущение воздуха и открытости, но и сохраняем визуальную узнаваемость полюбившегося многим жилого квартала и его лаконичную геометрию, — подчёркивает главный архитектор «АБД» Дмитрий Пузырев.

Метро, парк и пешеходный бульвар

Дом расположен рядом с будущей станцией метро «Тулпар» (открытие запланировано на 2027 год) и игровым парком «Озеро дракона» на площади более одного гектара. Главной «артерией» микрорайона, где расположится дом, станет пешеходный бульвар длиной около километра, который станет местом для приятных прогулок.

— Тихую душевную атмосферу мы создаем не только в доме, но и во дворе. «Изюминка» этого пространства — амфитеатр и фонтан, который мы спроектировали так, чтобы жители могли отдыхать, наблюдая за течением воды. Такой арт-объект — редкость даже для премиальных проектов, — рассказала Инна Тарасова, руководитель отдела развития продукта «АБД».

Изящным обрамлением дома станет всесезонное озеленение. Здесь разобьют цветники, которые будут добавлять красок с ранней весны до поздней осени, а вечнозеленые ели, можжевельники и злаковые растения создадут сказочную атмосферу даже в холодный сезон.

Новый дом соединяет гранд-лобби с консьерж-сервисом и переговорной. Это многофункциональное пространство для ожидания и коротких встреч, например, деловых переговоров или уроков с репетитором.

В проекте — квартиры площадью от 27,2 до 129,7 кв. м: от уютных студий до просторных четырёхкомнатных. Продуманное зонирование, потолки до 3,3 метра, мастер-спальни с личным санузлом, террасы, отдельные гардеробные, постирочные, эргономичные кухни-гостиные. В некоторых планировках — панорамные радиусные окна, зонирование на детскую и взрослую зоны.

— В проектах других застройщиков дома часто стоят близко друг к другу, «окна в окна», а в «Моем Ритме» есть хорошее пространство между ними, и это более комфортно для жизни. Дворы прекрасно благоустроены, много зон для отдыха и прогулок, — поделился Рустем Сафин, руководитель агентства недвижимости «Квартет».

— Сама очень люблю этот жилой комплекс, потому что здесь есть абсолютно все для жизни, и даже станция метро будет. В шаговой доступности и садики, и школы, и прогулочный бульвар, и кафе, и торговый центр, и ипподром недалеко, локация для Казани действительно очень удобная. К тому же рядом нет старого фонда, это комплексная застройка, — поделилась эксперт в области недвижимости Айгуль Закирова.

Эксперты советуют присмотреться к новому комплексу именно сейчас, ведь на старте продаж всегда действуют лучшие предложения. А к моменту открытия станции метро цены могут вырасти — по предварительным расчетам, на 30% и выше.

Для покупки квартиры в Моем Ритме застройщик предлагает индивидуальные финансовые инструменты под возможности покупателей. Получить более подробную информацию о проекте, изучить документы можно на официальном сайте Ак Барс Дом. Можно оставить заявку на обратный звонок или обсудить вопросы с менеджером по телефону: 8 (843) 558-08-32.