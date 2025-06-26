Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

За 25 июня сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана потушили пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, пожарные выезжали по ложным вызовам пять раз. Также было 11 выездов для координации действий с другими оперативными службами.

Дополнительно подразделения ГПС участвовали в ликвидации последствий ДТП 11 раз.

На водных объектах республики происшествий в этот день не было.

Источник: realnoevremya.ru