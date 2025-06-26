Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки
prav.tatarstan.ru
За 25 июня сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана потушили пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Кроме того, пожарные выезжали по ложным вызовам пять раз. Также было 11 выездов для координации действий с другими оперативными службами.
Дополнительно подразделения ГПС участвовали в ликвидации последствий ДТП 11 раз.
На водных объектах республики происшествий в этот день не было.
Источник: realnoevremya.ru
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