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Пожарные Татарстана ликвидировали пять возгораний за сутки

В Татарстане за сутки ликвидировали пять пожаров

prav.tatarstan.ru

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За 25 июня сотрудники Государственной противопожарной службы Татарстана потушили пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, пожарные выезжали по ложным вызовам пять раз. Также было 11 выездов для координации действий с другими оперативными службами.

Дополнительно подразделения ГПС участвовали в ликвидации последствий ДТП 11 раз.

На водных объектах республики происшествий в этот день не было.

Источник: realnoevremya.ru

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