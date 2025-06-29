Суд поддерживает компанию, уничтожившую книги ради ИИ

Американская компания Anthropic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, подверглась критике за уничтожение миллионов бумажных книг в процессе обучения своей языковой модели Claude. Активисты обвиняют компанию в попытках обойти авторские права, однако суд признал часть её действий законными.

В ходе подготовки обучающих данных Anthropic приобретала подержанные книги, удаляла их переплёты, сканировала страницы, а затем уничтожала оригиналы. Эти цифровые копии использовались исключительно для внутреннего обучения ИИ и не распространялись публично. Судья Уильям Олсап постановил, что такое использование книг является «добросовестным» и «трансформирующим», поскольку модели ИИ создают новый контент, а не копируют существующий.

Однако выяснилось, что компания также загрузила более 7 миллионов пиратских копий книг из онлайн-библиотек, таких как Library Genesis и Pirate Library Mirror. Руководство Anthropic признало, что эти действия были осознанными. Судья отметил, что использование пиратских материалов не подпадает под «добросовестное использование» и назначил отдельное судебное разбирательство по этому вопросу.

Таким образом, хотя суд признал законным обучение ИИ на легально приобретённых и оцифрованных книгах, использование пиратских копий остаётся предметом судебного разбирательства.(ferra.ru)

Источник: Ferra.ru