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Суд США одобрил техасский закон о проверке возраста на порносайтах

Суд утвердил проверку возраста на порносайтах в...

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Верховный суд Соединённых Штатов поддержал решение властей Техаса, касающееся обязательной проверки возраста пользователей порнографических ресурсов. Закон требует подтверждать возраст с помощью документов или через специальные сторонние сервисы.

Организация Free Speech Coalition подала иск, пытаясь оспорить новые требования, направив жалобу против генерального прокурора штата. Однако суд стал на сторону чиновников, посчитав меры законными.

Новый порядок предполагает, что взрослые пользователи должны загружать удостоверения личности либо использовать системы верификации, чтобы подтвердить, что им больше 18 лет. По мнению критиков, это создаёт риски для частной жизни в сети — ведь сбор личных данных может привести к утечкам и слежке.

На сегодняшний день подобные законы уже действуют в 18 американских штатах. Ещё шесть приняли аналогичные меры, но они пока не начали применяться.

Источник: ferra.ru

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