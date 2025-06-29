Врач рассказала, как уменьшить целлюлит и растяжки

Многие женщины сталкиваются с целлюлитом и растяжками. Эти изменения кожи связаны с особенностями организма, и убрать их полностью непросто. О том, как улучшить состояние кожи, рассказала врач-косметолог и дерматолог Елена Рожко.

Почему появляется целлюлит

Целлюлит – это нормальное явление для женского тела. Хотя он связан с жировыми отложениями, именно в жировой ткани вырабатываются нужные организму гормоны, объяснила специалист. Основные причины его появления — избыток быстрых углеводов в рационе и переедание. Если есть больше, чем нужно, организм начинает запасать лишнее в виде жира.

Также большое значение имеет строение кожи. У женщин коллагеновые волокна образуют сетку, из-за чего бугорки видны сильнее. У мужчин они расположены иначе — ромбами, и кожа выглядит ровнее. Генетика тоже играет роль. Однако даже если у родственников нет целлюлита, неправильное питание всё равно может привести к его появлению.

Что помогает избавиться от целлюлита

Чтобы уменьшить проявления целлюлита, врач советует отказаться от сладкого и выпечки, а также увеличить количество белка в рационе. Он помогает сохранять мышечную массу, которая важна для сжигания жира. Если белка не хватает, организм начнёт брать его из мышц, из-за чего тело станет дряблым, а жир будет уходить медленнее.

В меню стоит включить крупы и макароны из твердых сортов пшеницы — они относятся к медленным углеводам и помогают сохранить мышцы. Также важно соблюдать дефицит калорий — примерно 1500 Ккал в день для женщины весом 65 кг, но точное значение лучше обсудить с врачом.

Принцип «правильной тарелки» помогает сбалансировать питание: четверть — белок, четверть — сложные углеводы, остальное — овощи. Физическая активность тоже важна: хотя бы 2–3 тренировки в неделю или по 10 тысяч шагов в день.

Дополнительно можно делать домашние процедуры — сухой массаж щёткой и обертывания. Они улучшают внешний вид кожи. Также помогает курс LPG-массажа, но без правильного питания результата не будет.

Что делать с растяжками

Растяжки чаще всего появляются при беременности или при резком наборе веса — кожа теряет упругость, и её верхний слой как бы "рвётся". С ними бороться сложнее, особенно если они появились давно.

Сгладить растяжки помогают процедуры, воздействующие на верхние слои кожи — лазерная шлифовка или обертывания. Полностью убрать их не получится, но можно улучшить внешний вид. Ещё важно регулярно увлажнять кожу с помощью масел и кремов. Спорт и сбалансированное питание тоже играют свою роль в поддержании упругости кожи.



Источник: Москва 24