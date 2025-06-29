Что нельзя делать 29 июня, чтобы избежать несчастий

В воскресенье, 29 июня, православные вспоминают святителя Тихона Амафунтского — покровителя нуждающихся, прославившегося борьбой с языческими традициями и особым милосердием. Он родился на Кипре и всю жизнь посвятил распространению христианской веры, разрушая идольские святилища и помогая людям.

В народе этот день называют Тихон Тихий. С ним связано множество примет, особенно касающихся поведения животных: считалось, что с 29 июня птицы перестают петь, а звери начинают двигаться тише — природа замирает, вступая в зрелую летнюю фазу.

Согласно традициям, 29 июня нельзя начинать важные дела, ссориться, сплетничать или выяснять отношения. Особенно нежелательно в этот день играть свадьбы — в народе считали, что такие браки обречены на конфликты. Также не рекомендуется печь хлеб или месить тесто. А вот отказ в помощи другим может обернуться неприятностями для самого отказавшего.



Источник: vpravda.ru