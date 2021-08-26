Главный специалист Минздрава Татарстана по общей врачебной практике Люция Фейсханова в прямом эфире рассказала родителям республики, как правильно подготовить детей к предстоящему началу нового учебного года.

По ее словам, необходимо заранее привести в порядок режим дня и питание, а также помочь ребенку с позитивным настроем на учебу.

"Надо выстраивать режим, близкий к школьному. Если ребенок поздно ложился спать, то потихоньку к 1 сентября надо сделать так, чтобы ребенок ложился чуть пораньше, вставал тоже чуть раньше, чем обычно, но не так, что вчера ты ложился в 12 часов и встал в девять утра, сегодня ты ложишься в девять, а встаешь в семь. Это должно быть постепенно, чтобы не было негативного отторжения", — отметила специалист.

Если чадо не хочет идти в школу, то на помощь придут совместные покупки симпатичных канцтоваров. Важно, чтобы принадлежности для учебы школьник выбрал для себя сам.

Кроме того, доктор порекомендовала провести остатки каникул максимально активно, и тогда ребенок придет 1 сентября в школу с четким ощущением, что лето прошло с пользой и не зря.