Следователи в Тюмени смогли выйти на след подозреваемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах региона.

Следствие внимательно изучило записи с камер видеонаблюдения практически со всех улиц и дворов города за последние полтора месяца и смогли найти того, кто, предположительно совершил чудовищное преступление.

Задержанному 40 лет, он - житель Тюмени.

"Есть основания полагать, что он причастен к нескольким убийствам", — отметил источник.

Следственную группу возглавляет лучший "охотник на маньяков" — Евгений Карчевский. Он — следователь центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) и один из лучших специалистов по серийным убийцам в стране. На его счету — поимка "ангарского маньяка" Михаила Попкова и "тулунского маньяка" Павла Шувалова.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин поручил лично ему доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области.

Первый случай пришелся на 1997 год. Последней пропала восьмилетняя Настя Муравьева, тело которой нашли

19 августа на берегу озера Оброчного в пакете.

Девять детей, пропавших в области с 1997 года, были изнасилованы и убиты. У всех жертв было небольшое косоглазие, а жили они в районах, которые считались неблагополучными. Кроме того, не исключено, что на всех местах преступлений загадочный маньяк оставлял свой знак — электрический провод.