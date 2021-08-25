На 81 году жизни умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс.

Его официальный представитель уточнил, что легендарный музыкант ушел из жизни в одной из лондонских больниц, будучи окруженным членами семьи.

Недавно Уоттс перенес операцию и отказался принять участие в осеннем турне коллектива по США. Какая это была операция, не раскрывали.

Уточняется, что он умер в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

В 1960-е годы The Rolling Stones были главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления, напоминает ТАСС. Последний по счету студийный альбом группы под названием Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года. Состав группы многократно менялся и его последний состав был следующим: Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд.

Группа считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки.

За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. В следующем году коллективу исполнится 60 лет.