Российский президент Владимир Путин объявил, что силовикам, сотрудникам правоохранительных органов и военным будет выплачено единовременно по 15 тысяч рублей.

Данную выплату все они получат одновременно, в одном и том же размере, независимо от званий и выслуги.

"Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - отметил он.

Также Путин распорядился распространить эту выплату и на курсантов военных училищ.

Накануне глава государства подписал указ о выплате единовременно по 10 тысяч всем категориям пенсионеров: выплата будет назначена автоматически и придет в сентябре.

До этого по 10 тысяч получили родители школьников в возрасте от 6 до 18 лет, а если у ребенка ограниченные возможности здоровья и он учится, то до 23 лет.