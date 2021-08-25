Жители одного из домов на Право-Булачной в Казани обратились в социальных сетях к местным властям и коммунальщикам с необычной просьбой - избавить их от гигантских пауков, которые расплодились и оккупировали фасад дома.

Казанцы отметили, что возле здания находится остановка общественного транспорта, а сами пауки достигают огромных размеров, пишет Inkazan.

Издание обратилось в мэрию города, но там посоветовали задавать вопросы управляющей компании.

Ранее в Казани были замечены черная вдова и каракурт. Специалисты считают, что это - следствие глобального потепления.