В Ростовской области в руках младшего сержанта из Батайска взорвалась самодельная граната. Об этом сообщил Telegram-канал "Че по Ростову?". 25-летний военный, находящийся в отпуске, привел в действие взрывное устройство, в результате чего потерял обе руки. Его госпитализировали.

Медики диагностировали травматическую ампутацию обеих конечностей, ранение грудной клетки и проникающее ранение в живот. Его состояние стабильно тяжелое.

В пресс-службе Южного военного округа, сообщает "Блокнот Ростов", начали проводить проверку. Там отметили, что расценивают самодельную гранату как "пиротехническое имитационное средство".