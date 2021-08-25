В пресс-службе Минэкологии Татарстана заявили, что случаев опасного загрязнения воздуха в Казани продуктами горения не зарегистрировано, несмотря на то, что республика практически находится в огненном кольце - горят леса у соседних регионов.

"По результатам проведения Министерством наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, в период с 21 августа по настоящее время, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на территории Казани не зафиксировано", — заявили в министерстве.

Наличие неприятного запаха гари синоптики объяснили горением в соседних регионах. Крупные лесные пожары продолжаются в Марий Эл, Башкирии и ряде других областей и республик.