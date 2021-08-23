Водителя и медицинскую сестру со скандалом уволили после того, как они решили заняться сексом прямо в машине скорой в рабочее время. Внимание очевидцев привлекла карета скорой, которая раскачивалась из стороны в сторону. Машина была припаркована в британском Портсмуте у футбольного стадиона.

Двое охранников стадиона решили, что в скорой что-то случилось, и подошли проверить. Через окна они увидели полуголую парочку.

Когда руководство городской скорой помощи начало расследовать инцидент, медсестра заявила, что в тот день ей было грустно.

Любовников уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины. В суде медсестра обвинила охранников во лжи и попыталась оспорить увольнение, однако апелляцию отклонили.