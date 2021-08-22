В РКБ спасли 19-летнего Артура — его госпитализировали в тяжелом состоянии с разорванным легким. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

Юноше стало плохо с самого утра: давление, слабость, боли. Прибывшие врачи скорой помощи предположили остеохондроз и настоятельно рекомендовали показаться врачам. Но позже давление Артура опустилось до 78/64, пульс стал 143. Юноша побледнел, и родители снова вызвали скорую.

«Я не слышу левое легкое! Капельницу и в больницу срочно», — вынес вердикт фельдшер скорой помощи.

В РБК юношу сразу отправили в реанимацию, предположив спонтанный пневмоторакс.

«Такое случается в подростковом возрасте, когда организм быстро вытягивается, а легкие не успевают за темпом роста. Он потерял много крови», — пояснил родителям хирург.

В легком образовалась жидкость и кровоточила спайка. Через день Артуру стало хуже, и его забрали в реанимацию. Юношу перелили кровь, прижгли кровоточившую спайку, убрали тромб, закрывавший место разрыва. Спустя два дня молодой человек пошел на поправку. На восстановление Артуру понадобится еще от 2 до 6 месяцев.