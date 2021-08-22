21-летний житель Омска 57 раз ударил ножом свою знакомую, девушку-инвалида, из-за шутки. Во время совершения преступления молодой человек был пьян. Об этом сообщают «РИА Новости».

Известно, что ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой, после чего набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте. Предположительно, все случилось из-за шутки девушки в адрес молодого человека.

"Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — рассказали в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья. Сейчас омский суд арестовал его на два месяца.

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