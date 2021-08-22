Национальная библиотека Татарстана претендует на звание «Здание года 2021» по версии премии ArchDaily & Strelka Award. Информацию об этом передает пресс-служба библиотеки.

Как сообщила пресс-служба, заявку на участие библиотеки в конкурсе отправило московское бюро ХОРА. Оно занималось реконструкцией здания. Эта же команда работала над созданием стилистической концепции для ремонтов библиотек Москвы. Сам проект реконструкции был воплощен под кураторством помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

С помощью премии пытаются найти архитекторов и бюро, которые отстаивают новые подходы к проектированию и помогают сделать свои города и сообщества устойчивыми перед лицом надвигающихся кризисов.

Проголосовать можно до 25 августа на портале ArchDaily в номинации Building of the year. Шорт-лист опубликуют 26 августа. Если Нацбиблиотека войдет в список, то голосование за нее продолжится до 1 сентября.



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