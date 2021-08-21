Почти 50 афганских студентов, которые учатся в вузах Казани, не могут вернуться в Татарстан к началу учебного года. Она уехали на родину на время каникул, некоторые находились на дистанционном обучении, но после захвата власти "Талибаном"*, ребята не могут покинуть Кабул. Аэропорт блокирован, талибы* угрожают им расправой.

Нужно отметить, что скорость интернета, чтобы эффективно учить афганцев дистанционно, должна быть достаточно высокой. С этим в стране были проблемы и до вооруженного переворота. Сейчас же все еще больше осложнилось, сообщил генеральный директор казанского благотворительного патриотического фонда мусульман, который продолжает свою работу в Кабуле, Рустам Хабибуллин. Его слова приводит "Татар-Информ".

Хабибуллин утверждает, что в рядах талибов* есть немало тех, кто сражался еще с советской армией, а потому в их понимании студенты, которые учатся в России, - предатели, которые заслуживают только смерти. Пока ни МИД России, ни посольство России в Кабуле не способны дать хоть какие-то гарантии помощи студентам в этой непростой ситуации.

Всего, по данным благотворителей, Кабул не могут покинуть порядка 800 студентов, проходящих обучение в России. Некоторые из них с семьями.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.