На семи пляжах Татарстана купаться опасно, поскольку пробы воды тут не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Проблемы с состоянием воды выявили на озере Большом Лебяжьем и на пляже "Локомотив" в Казани. Небезопасной является вода на пляжах в Альметьевске и Заинске.

Микробиологические показатели нарушены на Большом Лебяжьем, Глубоком в Казани, на пляжах в Зеленодольске, Альметьевске, Заинске и Муслюмовском районе.

Властям направили предложения установить специальные аншлаги с предупреждениями о запрете купания.