39-летняя жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом - она убила по неосторожности своего 39-летнего сожителя резиновой тапкой. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Женщина и ее возлюбленный выпивали, а потом легли спать. Проснувшись ночью, будучи еще сильно нетрезвой, женщина решила, что сожитель ее находится без сознания и ему срочно нужно помочь, привести его в чувство.

Вместо легкого похлопывания по щекам женщина взяла в руки резиновую тапку и начала проводить реанимацию с ее помощью. От огромного количества ударов тапкой по лицу и голове мужчина скончался на месте. Его сожительница во всем созналась и вину свою признала.