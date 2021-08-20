История с исчезновением Насти Муравьевой облетела всю Россию. 8-летняя девочка из Тюмени исчезла еще 30 июня, и с тех пор ее искали все - полиция, волонтеры, местные жители. Накануне истерзанное тело предположительно изнасилованной и жестоко убитой Насти нашли в пакете буквально с паре километров от ее дома.

Одна из волонтеров, которая искала девочку с первых дней, отметила, что отец и бабушка ребенка имеют проблемы с алкоголем, сообщает "Москва 24".

Настя из многодетной и, к сожалению, асоциальной семьи. Всего в ней четверо детей. Старшей сестре Насти 19 лет, она активно помогала искать младшенькую.

Отец, который растит детей, в свое время сел в колонию за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала устраивать свою жизнь. Опеку над детьми взяла бабушка.

Когда отец освободился в 2019 году, то он взял детей к себе. И жили они с тех пор то у папы, то у бабушки. Но оба родственники пили. Отца пришлось с похмелья будить, чтобы рассказать, что тело его малышки нашли. Он долго не мог понять, чего от него хотят волонтеры.

Тем временем жители Тюмени организовали стихийный мемориал памяти Насти. К нему несут свечи и игрушки.