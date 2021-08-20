Автодорогу Казань - Боровое Матюшино планируется расширить до четырех полос. Сейчас полос всего две. Расширение коснется участка от развязки с автодорогой Казань-Оренбург до пересечения с дорогой Столбище-Атабаево у населенного пункта Песчаные Ковали.

Новая расширенная дорога пройдет по территории Казани и Лаишевского района, сообщается на сайте исполкома Казани.

При расчете нагрузки на автодорогу учли количество автомобилей и его предстоящий рост: 12 строящихся и планируемых ЖК "Лаишевского узла". Здесь к 2024 году должны поселиться около 25 тысяч человек, соответственно, машин станет примерно на 11,3 тысяч больше.