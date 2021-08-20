Лишенная детей из-за цвета волос жительница Дагестана Нина Церетилова обвинила бывшего мужа и его родственников в избиении. Об этом сообщает Znak. Бывший муж Нины заявил, что болен коронавирусом. И женщина с детским врачом из поликлиники отправилась в дом его родителей, чтобы взять тесты на вирус у детей.

По словам Церетиловой, бывшая свекровь при встрече сразу стала ее оскорблять. Затем вместе с медиками женщина стала подниматься на второй этаж к детям, но в дверях ее встретил бывший муж. Он ее избил и столкнул с лестницы. Во всяком случае, женщина заявляет именно так.

Нина стала первой в России женщиной, которая лишилась детей из-за цвета волос. Такое решение принял суд, сославшись, что мать с такой внешностью не может нормально воспитывать детей. Позже Верховный суд Дагестана отменил это решение, но забрать детей женщина у бывшего мужа до сих пор не может.