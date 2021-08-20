Казань примет Татарстанский нефтегазохимический форум. Он пройдет с 31 августа по 2 сентября в "Казань Экспо". Ожидается, что мероприятие посетят около 6 тысяч человек.

Деловая программа форумы объединит представителей около 500 российский компаний. 200 компаний представят свои наработки в виде экспозиция.

В рамках форума проведут пять международных конференций, круглые столы, профессиональные встречи для обмена опытом для технологов, энергетиков, метрологов, поставщиков и закупщиков.