29-летнюю жительницу Арска подозревают в убийстве своего 34-летнего сожителя - конфликт между подозреваемой и погибшим возник на фоне ревности.

"Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора, переросшая в драку. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью. Мужчина хотел отобрать у нее нож, но подозревая нанесла ему смертельное ранение", - сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел 18 августа. О случившемся в экстренные службы подозреваемая сообщила сама. Свою вину женщина не признала. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".