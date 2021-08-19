На проспекте Победы в Казани двое водителей казанских краснобусов не поделили одну остановку. Они приблизились к ней одновременно, и ни первый, ни второй водитель не пожелали уступить дорогу коллеге. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях и в городских пабликах.

И все бы ничего, но "рыцарский турнир" двух автобусников омрачал тот факт, что в салоне были люди, которые незамедлительно отреагировали - недовольством и испугом. Под крики пассажиров водители продолжили конкурентную битву за место на остановке.