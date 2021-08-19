Мероприятия, которые должны были пройти в Доме дружбы народов в рамках Дня афганской культуры в Казани, не состоятся. Об этом сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на свой источник в министерстве культуры Республики Татарстан.

Сообщается, что мероприятия отменены по инициативе общины. Видимо, сейчас, в силу событий в родной стране афганцев, не время для праздников.

Ранее планировалось провести День афганской культуры 19 августа.

15 августа террористы группировки "Талибан" (запрещена в РФ) захватили Кабул и планируют в ближайшее время официально объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Накануне жители провинции Нангархар вышли на протесты с национальным черно-красно-зеленым флагом — в ответ талибы открыли по митингующим огонь.