Школьницу из Свердловской области заподозрили в изнасиловании собственного младшего родного брата. По данным издания "КП", 14-летняя девочка не только совершила в отношении маленького брата насильственные действия сексуального характера, но и все сняла на видео, а потом опубликовала ролик в интернете.

"Факт преступления был выявлен инспекторам по делам несовершеннолетних. Девочка сняла все на видео и выложила на свою страницу в "ВКонтакте". Теперь это запись является уликой. Дети из благополучной семьи, на учете не состояли", - цитирует издание слова источника.