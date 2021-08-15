Смертельная авария произошла 14 августа на 1134-м километре автодороги Москва — Уфа. На месте ДТП от полученных травм скончались мужчина 1976 года рождения и женщина 1974 года рождения. Об этом сообщает издание "Бизнес Онлайн" со ссылкой на пресс-службу МВД по РТ.

"32-летний житель Набережных Челнов ехал на LADA Granta со стороны Уфы, превысил скорость, выехал на "встречку" и столкнулся "лоб в лоб" с автомобилем Volkswagen Polo", - пишет газета.

Также в больницу доставили пассажирку отечественной легковушки, водителя и пассажирку Volkswagen.