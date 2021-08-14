Накануне вечером на улице Закиева автомобиль "Лада" врезался в припаркованный на обочине "Nissan". Об этом сообщает Татарстан 24.

Как сообщается, после того, как пострадавшие не захотели договариваться без автоинспекторов, водитель отечественного автомобиля решил уехать, но вновь протаранил чужой автомобиль, а затем врезался в сестру водителя "Nissan" и протащил ее несколько десятков метра на капоте. Девушке понадобилась помощь сотрудников скорой помощи.

Со слов очевидцев, злоумышленник был пьян. С места аварии скрыться водителю не удалось.