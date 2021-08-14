Момент жуткого ДТП на выезде из Казани попал на видео. Безумный мотоциклист врезался на перекрестке в газель, вылетел с байка и пролетел так с десяток метров.

Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, ДТП произошло на пересечении улиц Можайского и Горьковского шоссе. По предварительной информации виновником аварии является именно пострадавший. Байкер летел на красный свет светофора, у него не было водительского удостоверения на данный вид транспорта, а также сам мотоцикл был без госномера.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в седьмой городской больнице.