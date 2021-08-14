В Казани два коллектора потребовали долг с женщины и ударили ее ножом в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в одной из квартире дома по ул.Волгоградская, 28. В квартиру женищны вломились двое мужчин и начали ее избивать: сначала стулом, затем в ход пошел нож, лезвие которого вошло прямо в грудь пострадавшей.

Женщина самостоятельно вызвала скорую, ее госпитализировали в седьмую городскую больницу, где и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Пострадавшая дала показания. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.